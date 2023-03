Scream: i registi non rimpiangono di aver fatto morire Dewey nel quinto capitolo del franchise

Scream 6 è ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE) e, come i fan sapranno, non vede la partecipazione di uno storico personaggio della saga: Dewey Riley (nel doppiaggio italiano noto nei primi film come Linus Riley). Il poliziotto interpretato da David Arquette muore infatti nel precedente capitolo del franchise, arrivato nel gennaio 2022. In un’intervista con Gamesradar+, i registi di entrambi i film, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, pur dichiarando di amare il personaggio, hanno ammesso di non aver alcun rimpianto riguardo alla scelta fatta sul suo destino.

Ecco le loro parole:

Non credo che torneremmo mai indietro su questa scelta. Penso che si debbano vedere morire i propri eroi per creare spazio per nuove storie e per vedere come questo influisce sui personaggi. Penso che la storia di Gale in questo film sia davvero profonda e significativa a causa di quella perdita, e certamente Sam e Tara e Mindy e Chad stanno anche affrontando la perdita di Dewey come parte di questa esperienza più grande e traumatica che hanno avuto nel precedente film. Quindi penso che finché queste morti caratterizzano il personaggio in un modo significativo, allora vale la pena fare un sacrificio, per quanto sia difficile.

Nel cast di Scream 6 troviamo Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick. Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 9 marzo.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

Cosa ne pensate della morte di Dewey (David Arquette) nel quinto capitolo di Scream? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento!

Vi ricordiamo che, se lo volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Gamesradar+