Scream: i registi volevano Hayden Panettiere già per il quinto film

Matt Bettinelli-Olpin ha raccontato a Variety che Hayden Panettiere sarebbe potuta apparire nei panni di Kirby in un cammeo in Scream 5, ma che alla fine tutta la produzione ha deciso di aspettare un momento più opportuno.

Come spiegato da uno dei registi:

Non ricordo chi chiamò chi, ma discutemmo con lei di Scream 5. Guy [Busick] e Jamie [Vanderbilt] le dissero: “Amiamo Kirby, amiamo te e vogliamo che tu sia nel film. Non siamo certi che ci sia spazio per lei nel film che stiamo realizzando, ma se ci fosse, saresti interessata? O magari in futuro avremo la possibilità di farne un altro“.

Lei disse: “Sì, ci sto, lo vorrei tanto. Significherebbe tanto per me e ne sarei felicissima“. Alla fine la decisione fu non inserirla forzatamente solo per un cammeo o per fare fan service, non avrebbe reso nulla al personaggio. Dovevamo rendere giustizia a Kirby.