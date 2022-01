Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Scream (2022) e il cammeo nascosto dal primo film

Se avete già visto Scream (2022), il nuovo capitolo della saga diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noto con il nome collettivo Radio Silence, avrete già avuto modo di scoprire tutti i vari cammei e riferimenti agli altri film della franchise.

In aggiunta a quelli più evidenti, come ad esempio il ritorno di Billy Loomis (Skeet Ulrich), ce ne sta anche un altro, collegato fra l’altro a quello poc’anzi citato, che è più difficile da individuare specie per quei mercati, come quello italiano, in cui la pellicola viene proposta doppiata. In realtà nel nuovo Scream sono presenti tutti e due gli assassini della prima pellicola diretta da Wes Craven e sceneggiata da Kevin Williamson considerato che Matthew Lillard, l’interprete di Stuart Macher, compare con un cammeo vocale.

Lillard dona la voce al Killer mascherato di Stab 8, il nuovo capitolo della saga di “film nel film” presente nel franchise fin da Scream 2. Chiaramente, il tutto diventa di impossibile individuazione con il doppiaggio.

In un’intervista con Bloody Disgusting i registi spiegano che Matthew Lillard:

Ha bazzicato intorno a noi per aiutarci quando ne avevamo bisogno. È stato un supporto grandioso attraverso tutto questo processo. Ha fatto anche un po’ di doppiaggio per noi. Ha anche recitato una battuta al party. Quando vediamo Amber che cammina, c’è questa coppia subito prima che lei entra in cucina ed è Matthew Lillard a dire “Bella casa, Freeman”. Pensavamo fosse una cosa divertente perché quella è stata la sua casa nel primo Scream.

