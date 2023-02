Sean Penn racconta di quando si è ritrovato in un’auto con Jack Nicholson per andare a incontrare Vladimir Putin

In un’intervista con The Independent, Sean Penn ha raccontato di quando, nel 2001, si è ritrovato accanto a Jack Nicholson in un’auto che viaggiava a tutta velocità per andare a incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

I due si trovavano in Russia per la prima mondiale del film La promessa al Festival di Mosca. La pellicola, diretta da Penn, vedeva Nicholson nei panni di un un poliziotto che sta per andare in pensione e decide di occuparsi del caso di omicidio di una bambina. Ecco che ricordo ha l’attore dell’esperienza:

Siamo stati messi in un convoglio. Sapevamo che Putin sarebbe stato l’ospite d’onore. Nella natura di quel tempo e di quello spazio, abbiamo accettato l’invito. Siamo saliti su questo convoglio e siamo andati alla velocità che volevano, senza curarci del fatto che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per i villaggi che abbiamo attraversato. Quando i contadini con i carri trainati dai pony cercavano di attraversare, gli addetti alla sicurezza nei nostri veicoli si sporgevano dal finestrino per allontanarli a manganellate. È stata una cosa inutilmente aggressiva.

L’attore aggiunge poi che l’intero viaggio gli ha dato “una sensazione di freddezza e bruttezza“.

Vi ricordiamo che, allo scoppio dell’invasione russa in Ucraina, Penn si è recato sul posto per girare un documentario e dichiarare il proprio supporto al Presidente Volodymyr Zelensky (qui trovate tutti i dettagli). Il film, dal titolo Superpower, è stato recentemente presentato al Festival di Berlino. L’attore/regista ha definito Putin un “piccolo bullo inquietante” durante la conferenza stampa di presentazione della pellicola.

FONTE: The Independent