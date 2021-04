È così amico, dovremmo fare un biopic Ric Flair/Anderon […] Paul è un grandissimo fan del wrestling e lo sono stato anche io. Adoro la WWF […] È una parte che interpreterei in un secondo. Voglio dire, molto presto sarò idoneo!

Durante la promozione stampa di, Sebastian Stan non si è limitato a mostrate il suo “lato B” facendo impazzire Twitter, l’attore ha anche svelato (via ComicBook ), rispondendo a una domanda fattagli da Paul Walter Hauser, con cui ha recitato insieme in, che amerebbe interpretare il wrestler Ric Flair in un biopic:

Come ricorda Wikipedia:

Richard Morgan Fliehr, meglio conosciuto come Ric Flair (Memphis, 25 febbraio 1949), è un ex wrestler statunitense. Conosciuto anche con il soprannome “Nature Boy”, è considerato uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi, con una carriera durata quasi quarant’anni. È principalmente ricordato per i suoi lunghi e decorati trascorsi nella National Wrestling Alliance, la World Championship Wrestling, la World Wrestling Federation/Entertainment e la Total Nonstop Action Wrestling. Flair è ufficialmente riconosciuto come sedici volte campione del mondo: ha infatti detenuto otto volte l’NWA World Heavyweight Championship, sei volte il WCW World Heavyweight Championship e due volte il WWF Championship, anche se il numero effettivo dei suoi regni varia a seconda delle fonti (da sedici a venticinque titoli). Nel 2012 è inoltre diventato il primo wrestler della storia ad essere indotto per due volte nella WWE Hall of Fame, sia individualmente sia come membro dei Four Horsemen. Lo stile e l’acconciatura di Flair si ispirano a quelle di Buddy Rogers, che prima di lui aveva usato la gimmick del Nature Boy negli anni cinquanta e sessanta. È stato inoltre il primo wrestler a vincere WCW World Heavyweight Championship, avendo ottenuto il titolo dopo la secessione della WCW dalla NWA nel 1991. Con questo divenne anche il primo wrestler a completare la Triple Crown nella WCW, avendo già detenuto il WCW United States Heavyweight Championship e il WCW World Tag Team Championship. Nel 2005 ha completato la versione WWE della Triple Crown quando ha vinto l’Intercontinental Championship, dopo aver già detenuto il WWF Championship, così come il World Tag Team Championship, diventando il terzo wrestler a completare la Triple Crown sia nella WCW sia nella WWE (dopo Bret Hart e Chris Benoit). Utilizzando gli ufficialmente riconosciuti (da WWE, TNA e PWI) sedici titoli del mondo e un record di sei regni con lo United States Championship, Flair ha vinto un totale di trentuno diversi titoli importanti tra NWA, WCW e WWE, oltre a numerosi altri titoli regionali. Grande attrazione di pubblico per gli eventi in pay-per-view, ha lottato nel main event di molti PPV, tra cui il principale evento del NWA/WCW, Starrcade, in nove occasioni.

Restando in tema wrestling, dopo aver terminato gli impegni per il quarto Thor, Chris Hemsworth dovrebbe interpretare Hulk Hogan in un biopic a lui dedicato.

