Deadline riporta che Sebastian Stan e Maria Bakalova saranno i protagonisti di una spy comedy, ancora senza titolo, attualmente in fase di sviluppo alla Paramount.

Jenny Bicks (Sex and the City; The Greatest Showman) si occuperà della sceneggiatura originale, che dovrebbe coinvolgere un agente doppiogiochista fallito che diventa un improbabile successo. Paul Feig (Le amiche della sposa) punta a dirigerlo e lo produrrà insieme a Laura Allen Fischer per la Feigco Entertainment, a Stan e a Emily Gerson Saines (Tokyo Vice).

Sebastian Stan, noto come Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe, è recentemente apparso nella serie Pam & Tommy e nel film Sharper. Bakalova, venuta alla ribalta grazie a Borat 2, ha poi prestato la propria voce per doppiare Cosmo il cane spaziale in Guardiani della galassia Vol.3. L’ultimo film di Feig è invece L’accademia del bene e del male, da poco disponibile su Netflix.

Cosa ne pensate del nuovo film con Sebastian Stan e Maria Bakalova? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate