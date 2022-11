I segreti di Wind River: Kari Skogland dirigerà il sequel del film con Elizabeth Olsen e Jeremy Renner

Secondo quanto riportato da Collider Kari Skogland, regista canadese che ha lavorato a episodi di serie televisive come The Falcon and the Winter Soldier e The Handmaid’s Tale sarebbe stata scelta per dirigere Wind River: The Next Chapter, sequel del film del 2017 con protagonisti Elizabeth Olsen e Jeremy Renner.

Patrick Massett e John Zinman hanno scritto al sceneggiatura del film in cui ritroviamo nuovamente Martin Sensmeier nei panni di Chip Hanson. Nel lungometraggio l’uomo sarà contattato dall’FBI quando una serie di “omicidi rituali” vanno in scena nella riserva di Wind River.

Per ora solamente Sensmeier pare confermato nel cast del film.

La produzione avrà inizio il prossimo anno. Rob Reiner, Michele Reiner, Derrick Rossi, Jonathan Fuhrman, Courtney Shepard e Hernan Narea saranno i produttori esecutivi.

