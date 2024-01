Secondo quanto riportato da Variety Selena Gomez (Only Murders in the Building) interpreterà Linda Ronstadt in un film biografico.

La stessa attrice e cantante ha anticipato la cosa su Instagram pubblicando una storia in cui mostrava il libro di memorie “Simple Dreams” del 2013 sulla vita dell’artista.

Il progetto, attualmente in fase di pre-produzione, verrà prodotto da John Boylan, manager di Ronstadt insieme a James Keach, che ha prodotto il documentario del “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice” nel 2019.

Ronstadt è una leggenda della musica country, del rock ‘n’ roll e della musica latina che nel corso della sua carriera ha vinto 11 Grammy ed è stata onorata sia dalla Recording Academy che dalla Latin Recording Academy. Il suo pezzo “Long, long Time” è stato utilizzato nel noto terzo episodio della prima stagione di The Last of Us.

