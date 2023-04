Everything Everywhere All at Once

Secondo i fratelli Russo, produttori insieme alla A24 di Everything Everywhere All At Once, la possibilità di vedere un giorno un sequel della pellicola è decisamente improbabile.

Con quasi 140 milioni di dollari incassati (a fronte di un budget compreso fra i 14 e i 25) e sette Oscar vinti, compreso Miglior film e Miglior regia, Everything Everywhere All At Once è stato il caso cinematografico degli ultimi mesi.

Interpellati circa la possibilità di produrre un sequel della pellicola durante la promozione stampa di Citadel, la serie in arrivo su Prime Video il 28 aprile, i fratelli Russo spiegano, in maniera decisamente ironica, che è un’eventualità davvero remota:

No, anche perché i Daniels saranno molto impegnati a lavorare sulla loro versione di Batman che verrà prodotta da noi.

Si tratta di una battuta, quella su Batman, collegata a un’altra dichiarazione che i due fratelli hanno fatto sempre a margine degli impegni promozionali per Citadel (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A seguire potete leggere la trama del film:

Dai fratelli Russo (produttori esecutivi), A24 e Ley Line Entertainment, il film definitivo sul multiverso con le icone del cinema Michelle Yeoh (La Tigre e il Dragone, Shang-Chi) e Jamie Lee Curtis (Halloween, Una poltrona per due) dirette dal duo di registi visionari The Daniels. Il caso dell’anno al botteghino USA. Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta.

Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Con la sorprendente Stephanie Hsu (Shang-Chi), il film segna il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto).

