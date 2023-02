Serena Williams sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: “Siamo tutti umani”

Serena Williams è stata ospite di CBS Mornings per un’intervista con Gayle King ed è stata invitata a commentare, a quasi un anno dall’accaduto, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

Durante la chiacchierata, King ha mostrato a Williams un video con suo padre che le faceva da allenatore quando era bambina e le ha poi chiesto un parere su “quel momento agli Oscar” senza entrare nel dettaglio:

L’ho trovato un film incredibile e c’è stato un altro film incredibile subito dopo, con Questlove, che è stato messo in ombra. Posso dire che sono stata in una posizione di estrema pressione e ho fatto tanti errori, ma sono il tipo di persona che dice: “Mi è successo, ho fatto un errore, e non è la fine del mondo”.