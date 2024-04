Tramite le rispettive fondazioni, Seth MacFarlane e Martin Scorsese lavoreranno insieme al restauro dei primi cortometraggi animati realizzati dagli anni ’20 agli anni ’40.

Scrive Martin Scorsese in una nota:

Sono così grato a Seth MacFarlane per il suo entusiasmo e il suo supporto a questi restauri. Che esperienza sorprendente vedere questi film straordinari che ho vissuto per la prima volta da bambino riportati alla loro piena gloria. Immagina le reazioni dei bambini oggi! Perché i film sembrano ora freschi come quando erano stati appena realizzati.