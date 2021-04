Nel corso di una lunga intervista per The New York Times ha parlato della sua carriera e ha ricordato un momento in cui consigliò al suo grande amico Jonah Hill di non accettare un ruolo in un film di

“Lo capisco, se Steven Spielberg ti chiama e ti chiede di fare una cosa, è difficile rifiutare” ha convenuto l’attore. Ciò che suggerì al suo amico fu di rimboccarsi le maniche e puntare su qualcosa di suo. “Vuoi fare un film sui robot che se le danno? Fattene uno tuo. Puoi farlo. Adesso puoi“.

Per restare in tema Spielberg e Rogen, ricordiamo che l’attore interpreterà lo zio preferito del leggendario regista nel suo nuovo film.

Accanto a lui troveremo Michelle Williams nei panni della madre del regista, mentre prosegue la ricerca di un giovane attore che interpreti il personaggio protagonista (che non si chiamerà Steven). La storia sarà in parte ambientata a Phoenix, in Arizona.

Le riprese partiranno, se tutto andrà secondo i piani, a luglio, mentre il film uscirà nel 2022.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qui di seguito!