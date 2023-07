Nella sua lunga carriera, Seth Rogen non ha mai lavorato a un cinecomic dei Marvel Studios o della DC. Non significa che non abbia lavorato ad adattamenti dai fumetti: basti pensare a Preacher, The Boys, Invincible. Ma nessuno di questi appartiene ai franchise sopracitati.

Parlando con Polygon in vista dell’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, l’attore, produttore e sceneggiatore ha spiegato:

Probabilmente [non ci ho mai lavorato] per paura. Abbiamo un modo di lavorare molto particolare e specifico. Io ed Evan Goldberg scriviamo sceneggiature da vent’anni, ormai. È più una paura legata al processo, onestamente. E lo dico non sapendo nulla di quel processo. Ci sono un sacco di cose della Marvel che adoro. È principalmente un timore legato a come ci inseriremmo in un sistema che è già stato impostato, e che sembra un ottimo sistema, un sistema che funziona benissimo per loro. Ma è un sistema che forse ci renderebbe molto frustrati? E la cosa bella di Caos Mutante è che siamo produttori. Quindi siamo noi a stabilire quale sia il sistema, e lo abbiamo stabilito in molti modi. È anche quello che ci attirava di The Boys, e di altre cose simili a franchise a cui abbiamo lavorato. Siamo noi che creiamo l’infrastruttura e il processo per loro, non ci inseriamo in qualcosa che già c’è. Siamo maniaci del controllo!

Detto questo, Rogen non sembra particolarmente un fan dei fumetti Marvel o DC, visto come descrive i suoi gusti:

Tutto ciò che non è Marvel o DC. Il che elimina parecchia roba. Sono cresciuto andando in fumetteria… e fa ridere, in qualche modo le videoteche stanno tornando leggermente di moda. Quest’idea di cercare, anziché essere imboccati di contenuto (che è come penso che la gente si senta oggi quando si parla di intrattenimento)… Invece, entrare nel mercato dell’intrattenimento e vagare alla ricerca di qualcosa che catturi la tua attenzione…

Fonte: Polygon

