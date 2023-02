Seth Rogen sulle produzioni dei Marvel Studios: “Non fanno per me”

L’attore e produttore Seth Rogen è uno dei realizzatori di ben note serie TV fumettistiche come The Boys, Invincible e Preacher, ma, nonostante questo, non apprezza particolarmente le produzioni dei Marvel Studios.

Il tema è scappato fuori durante un’intervista che Seth Rogen ha concesso a Total Film in cui ha ammesso, in maniera molto onesta, che senza i fumetti della Marvel non sarebbe esistito neanche The Boys specificando però che le produzioni della divisione cinematografica – e televisiva – della Casa delle Idee non fanno per lui.

Penso che Kevin Feige sia una persona molto brillante e un sacco dei filmmaker che ha assunto per fare questi film sono davvero grandiosi. Ma da persona che non ha figli… mi sembra tutto molto orientato verso quella demografica, no? Ci sono momenti in cui mi scordo anche che ci sono. Poi guardo uno di quei film e, da adulto senza figli, penso “No, questa roba non è adatta a me”.

Seth Rogen puntualizza poi che tanto lui quanto il suo partner produttivo Evan Goldberg non hanno mai smesso di leggere fumetti ed è stata la mancanza di adattamenti di graphic novel dal taglio più a motivarli nella scelta dei loro progetti.

Ricordo quando è uscito il primo numero di The Boys. Eravamo già grandi fan di Garth Ennis perché avevamo già letto Preacher e così acquistammo i diritti. Abbiamo avuto un’esperienza che, credo, penso sia simile a quella che sta avendo il pubblico ora che è la seguente: “Abbiamo letto solo roba Marvel negli ultimi 15 anni e ora comincia a esserci anche roba come questa, che è un’aggiunta notevole al panorama”. È lo stesso genere, ma non tiene in considerazione il pubblico più giovane come target, anzi, è molto più orientato verso gli adulti.

Poi aggiunge:

È stato un percorso naturale tanto per il fumetto e al come si è posto nel panorama fumettistico, quanto per la serie di The Boys in quanto prodotto televisivo. Ma in tutta onestà, senza la Marvel The Boys non esisterebbe o non sarebbe altrettanto interessante, sono ben consapevole della cosa.

