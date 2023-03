Seth Rogen, un po’ come la maggior parte delle star di Hollywood, ha preso parte a progetti apprezzati dal pubblico e dalla critica, ma ha anche dalla sua un certo numero di produzioni decisamente meno riuscite, almeno secondo la stampa e gli addetti ai lavori.

Intervenuto come ospite al podcast Diary of a CEO, Seth Rogen ha parlato proprio di come la lettura delle recensioni negative possa essere un’esperienza emotivamente devastante.

Penso che se i critici sapessero quanto le cose che scrivono possono ferire le persone, ci penserebbero due volte prima di scriverle. È devastante. Conosco persone che non si sono più riprese a distanza di anni o decenni. È una cosa molto personale. È devastante quando ti viene detto a livello istituzionale che la tua espressione personale era brutta. È qualcosa che le persone si portano dietro, letteralmente, per tutta la vita e capisco perché. Perché fa davvero schifo.

Riflettendo sulla pessima accoglienza critica ottenuta da The Green Hornet nel 2011, Seth Rogen spiega che gli incassi al box office hanno rappresentato il lato positivo della questione:

Le recensioni uscite per Green Hornet erano alquanto negative. La gente sembrava odiarlo. Pareva che tutti ne parlassero per esprimere disprezzo. Però poi ha incassato 35 milioni di dollari nel primo week-end che per me al tempo era la mia migliore apertura. E finì per andare benino a livello commerciale. È stato carino perché ho potuto afferrare un po’ di senso del successo.

Diversa l’esperienza con le recensioni negative ricevute da The Interview:

Quelle le ho sentite a un livello più personale. Con Green Hornet era come se fossi caduto vittima del fascino di questo grande e costoso progetto. Non l’avevamo percepito come un fallimento creativo, quanto concettuale. Con The Interview ci hanno trattato come se avessimo fallito creativamente ed è stato brutto.

