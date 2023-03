Non si può certo dire che in Sex Crimes – Giochi pericolosi, celebre thriller erotico uscito nel 1998, manchino le scene di sesso, ma a quanto pare una non ce l’ha fatta ad arrivare nel montaggio finale. In un’intervista con Yahoo in occasione del 25° anniversario dell’uscita, il regista del film, John McNaughton, ha rivelato che lo script prevedeva una scena di sesso sotto la doccia tra i personaggi di Kevin Bacon e Matt Dillon. Il passaggio non è stato però mai girato, perché uno dei due attori (il regista non specifica quali) si è rifiutato di farlo. Ecco le parole di quest’ultimo:

Nella versione originale della scena, Matt entra nel bagno per fare la doccia e si trova davanti Kevin. Avrebbero dovuto guardarsi in faccia e poi darci dentro. Amo le sorprese e amo le cose che non mi aspetto. Ma in quel momento è stato come dire: “A volte si vince, a volte si perde; stiamo andando avanti“.

Sex Crimes segue un detective della polizia della Florida che fa una serie di sorprendenti rivelazioni mentre indaga su un consulente scolastico accusato di aver violentato due studentesse. Nel cast anche Neve Campbell, Denise Richards e Bill Murray.

