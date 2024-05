Durante una recente apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon, Simu Liu ha parlato anche del suo futuro nell’Universo Cinematografico Marvel come Shang-Chi e, a dispetto della grande riorganizzazione in casa Marvel Studios, ha voluto rassicurare tutti che il seguito del film del 2021 si farà.

Ecco quanto dichiarato dall’attore:

Cavolo, volete davvero che lo perda questo lavoro, vero? Ok, aspetta un attimo, devo ricorrere a tutti i miei esercizi mentali per rispondere come si deve a questa domanda. Il film si farà, iniziamo da questo. Chiunque, sia di persona che online, continua a chiedermelo ogni singolo giorno, dicendomi quanto abbiano adorato il primo film. Per questo mi sento incredibilmente grato, per tutto.

Quindi sappiate che se mi avete mandato un messaggio a riguardo o se avete mai chiesto informazioni sul sequel o semplicemente avete voluto mostrarmi affetto, ci tengo davvero molto, e l’ho davvero apprezzato.

Penso di potere parlare sia a nome mio che di Destin (Daniel Cretton), che ritornerà come regista, dicendo che non vediamo l’ora di tornare!