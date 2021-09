si prepara a vincere ancora una volta il weekend al box-office americano, e nel farlo ha raggiunto un importante traguardo. Il film dei Marvel Studios, infatti, venerdì ha incassato altri 3.6 milioni di dollari salendo a 186.7 milioni di dollari complessivi: ha superato ufficialmente, che è fermo a 183.5 milioni di dollari, diventando ufficialmente il film di maggior successo dell’anno negli Stati Uniti. Si tratta di un traguardo particolarmente importante, perché come noto Shang-Chi è uscito esclusivamente al cinema (con una finestra di 45 giorni) e ha raggiunto questa soglia in poche settimane, in un periodo dell’anno (settembre) che prima della pandemia era considerato moscio dopo i grandi incassi estivi.

Le attuali previsioni vedono il film raccogliere tra i 12 e i 14 milioni di dollari nel corso del weekend, e potrebbe sfiorare i 200 milioni di dollari entro domenica.

Seconda posizione per Dear Evan Hansen, che venerdì ha raccolto 3.2 milioni di dollari, che nel weekend dovrebbero tradursi in circa 7 milioni di dollari. Terza posizione per Free Guy – Eroe per gioco, che nel corso del weekend incasserà altri 4 milioni di dollari. Quarto e quinto posto per Candyman e Cry Macho, che chiuderanno il weekend intorno ai 56 e 8.2 milioni complessivi. Il film di Clint Eastwood non sta andando affatto bene al botteghino, ma è uscito in contemporanea al cinema e in streaming.

Vi aggiorneremo con i dati definitivi!

