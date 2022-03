Ieri vi abbiamo mostrato un concept difirmato da Andrew Kim in cui potevamo ammirare due personaggi molto particolari scontrarsi nell’arena che nel secondo atto del film ospita uno scontro tra Wong e Abominio.

Si tratta di Deadpool e di Proxima Media Nox, figlia di Thanos che abbiamo visto perire sia in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Come già suggerito e come ribadito dall’artista, non si tratta di un cammeo scartato:

Ve la faccio breve, mi dispiace deludervi, ma non si è mai pensato di inserire Deadpool o Proxima. Mentre lavoravo al fight club, il mio scenografo mi ha detto che avremmo potuto vedere altri personaggi Marvel combattere sul ring. Deadpool e Proxima sono stati una mia idea perché credevo che il loro stile di combattimento potesse essere perfetto per un ring simile, senza contare che il rosso di Deadpool sarebbe spiccato benissimo su uno sfondo bluastro.

Per ammirare Deadpool nell’Universo Marvel dovremo attendere il film a lui dedicato in fase di lavorazione ai Marvel Studios o addirittura proprio Doctor Strange nel multiverso della follia, in cui i fan sperano che possa avere un cammeo.