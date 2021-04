Jonathan Schwartz, vicepresidente dei Marvel Studios di produzione e sviluppo, ha parlato con Entertainment Weekly di(Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings), di cui ieri abbiamo visto un primo trailer

Ha innanzitutto parlato dell’azione di cui abbiamo visto un assaggio:

Credo si tratti delle migliori scene d’azione mai girate dalla Marvel. Ogni pugno ha un significato, ogni stile di combattimento ne ha uno, e la storia è raccontata visivamente in modo fantastico.

Al centro di Shang-Chi ci sarà una storia intima che racconterà il rapporto tra il protagonista e suo padre:

Il cuore dello sviluppo di Shang-Chi nei fumetti è un dramma famigliare. È un aspetto che il regista Destin voleva mettere in risalto fin dalle nostre prime discussioni: dare spazio a questa famiglia spezzata e a questo passato molto cupo e fonte di abuso per capire che effetti potesse avere su un bambino nel corso del tempo.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete il cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu in arrivo nelle sale il prossimo settembre? Ditecelo nei commenti!