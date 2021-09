Una scena diè stata girata dal regista Destin Daniel Cretton tramite il suo cellulare durante la permanenza in ospedale.

Il regista si ritrovava lì per motivi felici, come raccontato a CinemaBlend:

Dovevo girare il mattino successivo e mi sono ritrovato a portare di corsa mia moglie in ospedale: nostro figlio è arrivato nel cuore di quella notte. Stavamo girando la scena in cui Shang-Chi torna a casa da suo padre e arriva a quel palo che si vede tantissimo nei trailer. Ricorda la sua infanzia, poi si siede e torna a ricordare sua madre. Quella è una scena che ho girato tramite il mio iPhone direttamente in ospedale.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).