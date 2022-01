In una recente intervista con Variety , il supervisore degli effetti visivi della WETA Digital Sean Walker ha parlato die nello specifico della scena dei titoli di coda.

Walker ha spiegato che i Marvel Studios hanno richiesto la sequenza “molto tardi” visto che non è stata girata durante la sessione di riprese principali. “Ho preso due esperti di compositing e due artisti di effetti visivi e ho detto: ‘Fatevi venire in mente qualcosa e lasciate libera l’immaginazione’. Nel giro di quattro giorni mi hanno consegnato tutta la sequenza“.

Walker ha sottolineato che il costume di Captain Marvel è stato realizzato interamente in digitale visto che non ne esiste una versione fisica. Ha poi svelato che la sequenza è stata girata in tre ambienti: Liu, Awkwafina e Wong su un set, Larson in un teatro di posa e Ruffalo “nel suo laboratorio” in un altro ancora.

Il film è uscito in Italia il 1° settembre 2021 con Destin Daniel Cretton (regista di Il castello di vetro) al timone su una sceneggiatura firmata da Dave Callaham. Trovate tutte le informazioni su Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli nella nostra scheda del film!