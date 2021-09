LEGGI: la recensione

si prepara a dominare la classifica americana per il terzo weekend consecutivo, dimostrando una tenuta niente male. Venerdì, il film dei Marvel Studios ha raccolto altri 5.8 milioni di dollari (per un totale di 160 milioni9, che dovrebbero tradursi in un incasso tra i 20 e i 22 milioni di dollari nel weekend: in tre settimane, il film di Destin Daniel Cretton avrà così raggiunto i 175 milioni di dollari negli Stati Uniti, avvicinandosi molto rapidamente all’incasso complessivo di Black Widow . Quest’ultimo, ricorderete, è uscito in contemporanea al cinema e in streaming, cosa che ha decisamente penalizzato i suoi incassi in sala. L’esclusiva cinematografica con cui è stato distribuito invece Shang-Chi sta palesemente dando risultati diversi, e questo nonostante il film non abbia un cast stellare e abbia per protagonista un personaggio non particolarmente noto dell’Universo Marvel.

Seconda posizione per Cry Macho: il film di Clint Eastwood venerdì ha raccolto solo 1.6 milioni di dollari, e l’idea è che il lancio in contemporanea su HBO Max si sia fatto sentire. Nel weekend dovrebbe scendere al terzo posto con 4.5 milioni di dollari, mentre Free Guy – Eroe per gioco risalirà al secondo posto con 5 milioni di dollari e un totale di 108 milioni complessivi.

Nel corso del weekend, intanto, Candyman di Nia DaCosta dovrebbe superare i 50 milioni di dollari complessivi – la versione pandemica del concetto di sleeper hit. Un altro horror, Malignant, nel weekend dovrebbe incassare altri 2.5 milioni di dollari e sfiorare i 10 milioni complessivi, un risultato estremamente deludente per il film di James Wan che è disponibile in contemporanea su HBO Max.

Fonte: Boxofficemojo