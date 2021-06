In attesa di vedere nelle sale, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios, arriva una notizia riguardante la colonna sonora del progetto.

Secondo quanto riportato da filmmusicreporter.com infatti il compositore Joel P. West si sarebbe occupato proprio di recente di comporre la colonna sonora dell’atteso cinecomic.

Tra i lavori del compositore figurano titoli come The Bachelors – Un nuovo inizio, All Summers End, Il castello di vetro, Il diritto di opporsi, American Refugee, Grandma e Band of Robbers.

Il lungometraggio, ricordiamo, sarà disponibile nelle sale italiane a settembre.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia)e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete il cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu in arrivo nelle sale il prossimo settembre? Ditecelo nei commenti!