Come da tradizione, approdano in rete alcune immagini trafugate di uno dei set LEGO dedicato a, il secondo film dei Marvel Studios atteso per quest’anno dopo

Le immagini ci mostrano alcuni dei protagonisti in versione LEGO e Fin Fang Foom, un alieno mutaforme che ha l’aspetto di un drago cinese antropomorfo e che vive in quella che è definita come la Valle del Drago Dormiente.

Ecco alcuni scatti:

New ‘SHANG-CHI’ Lego Has Leaked 🚨 First look at #ShangChi’s costume! pic.twitter.com/PAVJUxPGV0 — cosmic (@cosmic_marvel) February 26, 2021

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 9 luglio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

