non ha avuto troppe difficoltà a rimanere in testa alla classifica americana per il quarto weekend consecutivo: il cinecomic dei Marvel Studios ha incassato altri 13.3 milioni di dollari, arrivando così a un totale di 196 milioni di dollari, l’incasso maggiore negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia, e il migliore del 2021. Venerdì ha superato Black Widow , un traguardo importante tenendo conto che la pellicola con Scarlett Johansson era uscita anche su Disney+ con accesso VIP ed era salita subito in vetta alle classifiche della pirateria. Shang-Chi ha incassato poi altri 14 milioni in 44 territori, salendo a un totale di 363 milioni di dollari in tutto il mondo.

Apre al secondo posto Caro Evan Hansen: penalizzato da critiche molto negative, il film della Universal tratto dal celebre musical non è riuscito a sfondare nonostante l’esclusiva cinematografica e ha incassato solo 7.5 milioni di dollari. Le reazioni negative della stampa sono iniziate dopo la presentazione a Toronto, e sembra che anche il passaparola del pubblico non sia positivo. Ma non si esclude un successo quando arriverà in streaming, presumibilmente tra un mesetto (visti i risultati al botteghino). In Italia lo vedremo il 2 dicembre.

Terza posizione per Free Guy – Eroe per caso, che perde solo il 19% e incassa altri 4.1 milioni di dollari, per un totale di 114.1 milioni di dollari che diventano 317 milioni in tutto il mondo.

Al quarto posto troviamo Candyman, con altri 2.5 milioni di dollari e un totale di quasi 57 milioni di dollari, mentre Cry Macho scende al quinto posto e incassa altri 2.1 milioni di dollari, per un totale di 8.3 milioni di dollari. Ricordiamo che il film di Clint Eastwood è uscito in contemporanea su HBO Max.

In generale, questo terzo weekend di settembre è stato il peggiore da mesi al box-office americano, con soli 39 milioni di dollari: il 41% rispetto allo stesso weekend del 2019, che fu il peggiore dell’anno (un anno d’oro, va sottolineato, ma questo solitamente è un periodo di calo fisiologico). Le cose cambieranno presto con l’uscita di importanti blockbuster.

Per quanto riguarda l’estero, Dune è rimasto in testa alla classifica internazionale incassando altri 26.3 milioni di dollari e salendo così a un totale finora di 76 milioni di dollari. Ottima la tenuta in Russia, Francia e Germania, e la media per sala nel circuito IMAX, superiore ai 18 mila dollari.

INCASSI USA 24-26 / 9 / 2021

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – $13,285,000 / $196,459,084 DEAR EVAN HANSEN – $7,500,000 / $7,500,000 FREE GUY – $4,129,000 / $114,139,071 CANDYMAN – $2,510,000 / $56,841,910 CRY MACHO – $2,115,000 / $8,342,538 JUNGLE CRUISE – $1,722,000 / $114,890,736 MALIGNANT – $1,500,000 / $12,263,503 COPSHOP – $1,265,000 / $4,491,996 PAW PATROL: THE MOVIE – $1,120,000 / $38,760,919 LOVE STORY – $971,000 / $971,000

Fonte: BOM