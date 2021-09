È stata una master class in recitazione ogni singolo giorno. È stato leggendario quanto ci si aspetta da una leggenda come lui. La cosa incredibile di lui è la sua fermezza, riesce a esprimere così tanto colore con un solo sguardo. Per un novellino come me pieno di energia nervosa è stato d’aiuto imparare a tenere i pieni per terra, mi ha costretto a restare concentrato.