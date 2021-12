In una recente intervistaè tornato a parlare. concentrandosi sul rapporto di profonda amicizia che lega Shang a Katy.

Ecco le sue parole:

Shang e Katy vanno alla grande come migliori amici, credo sia rinfrescante vedere un uomo e una donna sullo schermo che non necessariamente si innamorano. Non dico che non succederà mai, ma di certo non abbiamo fatto allusioni nel film. Credo che quello che hanno nel film sia davvero meraviglioso, e che rappresenti le amicizie uomo-donna che ho nella vita. Vedremo dove li condurrà la storia, ma se ora mi chiedi: “Shang e Katy devono stare insieme?” io ti rispondo di no.