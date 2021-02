Nonostante fosse altamente improbabile, c’è chi si aspettava che i Marvel Studios avrebbero iniziato a promuovere l’uscita di, il secondo film dei Marvel Studios atteso per quest’anno dopo

Così la star del film Simu Liu ha deciso di rivolgere un pensiero a tutti i fan delusi:

Sarà bellissimo quando uscirà [il trailer] ragazzi, lo PROMETTO. Solo non oggi… non oggi.

It’s gonna be so good when it comes out guys I PROMISE. Just not today… just not today. pic.twitter.com/Hfayc0zKsv — Simu Liu (@SimuLiu) February 8, 2021

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 9 luglio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

