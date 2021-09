Una delle sequenze più memorabili da un punto di vista visivo inè il momento in cui Wenwu (Tony Leung) sblocca la mappa verso la città mitologica di Ta Lao.

Comicbook ha intervistato il supervisore di effettivi Chris Townsend chiedendogli un commento sulla sequenza:

Volevamo realizzare qualcosa di unico ed esteticamente adeguato al film. L’acqua è una componente fondamentale nel film, specialmente in riferimento a Ta Lao, che è un villaggio accanto a un lago. C’è un drago d’acqua, una creatura che usa l’acqua. L’acqua è una forza di natura bella e gentile, perciò ero deciso a usare l’acqua in modo suggestivo per rivelare la mappa.

La sequenza in questione è stata progettata dalla casa di effetti visivi Fin Design con sede a Sidney: è stata l’unica creata dallo studio e ci sono voluti più di 12 mesi per perfezionarla.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!