C’era moltissima attesa per gli incassi di: innanzitutto perché dopo Black Widow , è il primo film dei Marvel Studios a “tornare” alla distribuzione tradizionale (avrà una finestra cinematografica di 45 giorni) dopo le polemiche generate dalla distribuzione ibrida del film con(che ora è in causa con la Disney). Inoltre, perché nelle ultime settimane la combo “incognita variante Delta + scarso tasso di vaccinazione in diverse aree del sud degli Stati Uniti” stanno rendendo l’avvicinamento alla stagione autunnale più incerto. Non a caso sono stati rinviati altri film, e dal successo di questo cinecomic dipende molto probabilmente il rinvio di altri importanti blockbuster.

Ecco quindi che i 71.4 milioni di dollari incassati in tre giorni in 4300 cinema nordamericani (che diventeranno 83.5 milioni con gli incassi di oggi, festività del Labor Day) sono un risultato assolutamente convincente, in linea con le aspettative più rosee. Si tratta del record (non pandemico, ma assoluto) per il primo weekend festivo di settembre, battendo i 26.4 milioni (30.6 in quattro giorni) dell’Halloween di Rob Zombie. È anche il secondo miglior weekend d’esordio durante la pandemia dopo Black Widow (80.4 milioni), sopra Fast & Furious 9. Solo It e It: Capitolo 2 avevano fatto meglio nel mese di settembre.

Che le cose sarebbero andate per il meglio si era capito già alla fine della settimana, quando il film ha raccolto ben 8.8 milioni di dollari alle anteprime di giovedì salendo poi a ben 29 milioni venerdì. Ottima la tenuta sul sabato, quando il cinecomic ha incassato 23.2 milioni di dollari (praticamente quanto Black Widow nel suo primo sabato). Ottima l’accoglienza del pubblico, con un CinemaScore “A”, che dovrebbe riflettere un buon passaparola.

In tutto il mondo Shang-Chi ha debuttato in testa alla classifica, raccogliendo 56.2 milioni di dollari e portandosi a 127.6 milioni di dollari tra venerdì e domenica.

Non essendo uscito anche in streaming, Shang-Chi dovrebbe tenere molto bene nelle prossime settimane. In questo senso, vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.

Seconda posizione negli USA per Candyman: l’horror della Universal incassa altri 105 milioni di dollari, un’ottima tenuta per un film di genere. In dieci giorni ha sfiorato i 42 milioni di dollari (inclusa la proiezione su lunedì).

E tiene ancora molto bene Free Guy, che perde solo il 34% e incassa altri 8.7 milioni di dollari, per un totale di quasi 92 milioni di dollari negli USA e 239 milioni di dollari in tutto il mondo.

Scende al quarto posto Paw Patrol: The Movie, con 4 milioni di dollari e un totale di 31.5 milioni di dollari. Chiude la top-five Jungle Cruise, con 3.9 milioni di dollari in tre giorni e un totale di quasi 109 milioni di dollari entro stasera.

INCASSI USA 3-5 / 9 / 2022

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – $71,400,000 / $71,400,000 CANDYMAN – $10,550,000 / $39,063,370 FREE GUY – $8,719,000 / $91,892,981 PAW PATROL: THE MOVIE – $4,000,000 / $30,324,661 JUNGLE CRUISE – $3,950,000 / $105,647,991 DON’T BREATHE 2 – $2,210,000 / $27,990,920 RESPECT – $1,264,000 / $21,918,272 THE SUICIDE SQUAD – $905,000 / $54,407,000 BLACK WIDOW – $748,000 / $182,501,319 THE NIGHT HOUSE – $552,000 / $6,297,926

Fonte: BOM