Il primo weekend di settembre al box-office italiano è targato, che con il suo esordio ha contribuito a far raggiungere l’incasso complessivo di tre milioni di euro nei quattro giorni. Da solo, il film dei Marvel Studios ha raccolto 1.1 milioni di euro, che diventano quasi 1.5 milioni in cinque giorni (è uscito mercoledì). Black Widow aveva fatto un po’ di più: 1.4 milioni in quattro giorni, che sono diventati due in cinque giorni.

Seconda posizione per Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, che ha incassato altri 516 mila euro salendo così a 1.8 milioni di euro. Al terzo posto Me contro te – Il mistero della scuola incantata ha perso quasi il 50% incassando altri 376 mila euro, per un totale di 4.4 milioni di euro.

Seguono Fast & Furious 9, con 313 mila euro e un totale di 4.3 milioni di euro, e l’esordio di Malignant, con 164 mila euro.

Le altre nuove uscite: Il collezionista di carte incassa 135 mila euro in quattro giorni e si piazza al sesto posto, mentre al nono posto Mondocane incassa 41 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 2-5 / 9 / 2021

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 1.143.996 / € 1.484.436 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 – € 516.454 / € 1.834.960 ME CONTRO TE 2 – € 376.361 / € 4.395.258 FAST & FURIOUS 9 – € 313.632 / € 4.287.443 MALIGNANT – € 164.488 / € 164.488 IL COLLEZIONISTA DI CARTE – € 135.633 / € 135.633 THE SUICIDE SQUAD – € 61.900 / € 1.913.109 FREE GUY – € 41.589 / € 796.014 MONDOCANE – € 41.027 / € 41.027 FALLING – € 19.359 / € 91.125

Fonte: Cinetel