ha vinto il terzo weekend consecutivo al box-office americano, anche se non con la cifra che si stimava inizialmente dopo gli incassi di venerdì. Il film dei Marvel Studios ha raccolto altri 21.7 milioni di dollari, ovvero il miglior terzo weekend da quando è iniziata la pandemia e il secondo miglior terzo weekend di sempre nel mese di settembre (It nel 2017 fece quasi 30 milioni). Con 176.9 milioni di dollari complessivi, è il secondo maggiore incasso in Nordamerica dall’inizio della pandemia, e a breve diventerà il primo battendo Black Widow (183 milioni di dollari).

L’ottimo passaparola e l’esclusiva cinematografica hanno favorito enormemente gli incassi di Shang-Chi, che dovrebbe tenere bene anche il prossimo weekend.

Nel resto del mondo, il cinecomic Marvel ha raccolto altri 20.3 milioni in 43 territori, salendo a 320 milioni di dollari in tutto il mondo, il quarto incasso globale dall’inizio della pandemia.

Al secondo posto troviamo Free Guy – eroe per caso, che perde solo il 7% e incassa altri 5.2 milioni di dollari nel suo sesto weekend di sfruttamento. Complessivamente la commedia Disney ha superato i 108 milioni di dollari negli USA e i 298 in tutto il mondo.

Apre al terzo posto, con soli 4.5 milioni di dollari in 3967 cinema, Cry Macho: il nuovo film di Clint Eastwood è uscito in contemporanea su HBO Max, e questo dovrebbe aver influito sugli incassi così bassi, oltre alle recensioni prevalentemente negative.

Quarta posizione per Candyman, che dimostra ancora una buona tenuta nonostante sia appena uscito in digitale: l’horror di Nia DaCosta incassa 3.5 milioni di dollari e sale a 53.1 milioni di dollari in un mese, una sorta di “sleeper hit” dell’era pandemica.

Cala del 51% invece Malignant, con soli 2.7 milioni di dollari e un totale di 9.8 milioni di dollari in dieci giorni. Copshop apre al sesto posto, con 2.3 milioni di dollari, mentre al settimo posto Jungle Cruise incassa altri 2.1 milioni di dollari dopo due mesi e sale a 112.5 milioni di dollari. Segue Paw Patrol: The Movie, con 1.7 milioni di dollari e 37.1 milioni complessivi.

Al nono posto apre The Eyes of Tammy Faye: un esordio abbastanza deludente per la pellicola Fox Searchlight, che incassa 675 mila dollari. Nel corso delle prossime settimane uscirà in più sale, e vedremo se crescerà.

Chiude la top-ten Don’t Breathe 2, con 665 mila dollari e un totale di 31.3 milioni di dollari.

In giro per il mondo, Dune ha raccolto un totale di 37 milioni di dollari in 24 territori, ben al di sopra dei 25 previsti inizialmente. I mercati più redditizi sono la Russia (7.6 milioni di dollari), la Francia (7.5 milioni di dollari), la Germania (4.9 milioni di dollari). Ottima la risposta nei cinema IMAX, dove ha incassato 3.6 milioni di dollari in 142 sale (una media di ben 25 mila dollari per sala).

INCASSI USA 17-19/9/2021

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – $21,700,000 / $176,893,555 FREE GUY – $5,200,000 / $108,576,030 CRY MACHO – $4,515,000 / $4,515,000 CANDYMAN – $3,500,000 / $53,168,490 MALIGNANT – $2,680,000 / $9,803,527 COPSHOP – $2,310,000 / $2,310,000 JUNGLE CRUISE – $2,089,000 / $112,583,336 PAW PATROL – $1,750,000 / $37,143,497 THE EYES OF TAMMY FAYE – $675,000 / $675,000 DON’T BREATHE 2 – $665,000 / $31,338,128

Fonte: BOM