Shark 2 – l’abisso (GUARDA IL TRAILER), sequel della pellicola con Jason Statham che, nel 2018, ha incassato ben 530 milioni di dollari in tutto il mondo (a fronte di un budget di circa 130), è arrivato nei cinema.

Intervistato da Screen Rant, il regista della pellicola, Ben Wheatle, parla del suo amore per Lo squalo di Steven Spielberg e di come la pellicola del leggendario filmmaker sia stata fonte d’ispirazione per Shark 2:

Ho trascorso una vita intera a guardare film sui mostri. Credo che derivi da quando da bambino guardavo le opere di [Ray] Harryhausen, Jason e gli Argonauti, Sinbad e tutti quei film. Ricordo di aver visto Lo squalo da bambino in TV, che mi fece letteralmente impazzire. In effetti, credo di aver visto Lo squalo ogni anno da allora e ogni volta scopro qualcosa di nuovo. Non è solo il miglior film sugli squali di tutti i tempi, ma uno dei migliori film di tutti i tempi. Traggo molta ispirazione da esso. E poi amo davvero tanto quel tipi di film stile Godzilla degli anni ’70, poi il più recente Shin Godzilla e l’influenza dei film leggendari di Godzilla su quelli attuali. Tutta quella roba insomma. Ma poi, anche sul lato umano, c’è qualcosa come la cosa da un altro mondo o quelle avventure scientifiche degli anni ’40 con molti personaggi che cercano di risolvere i problemi e tutto che si mescola insieme. E Them! il film sulle formiche giganti. È tantissimo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Screen Rant

Classifiche consigliate