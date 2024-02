Sharon Stone è tornata a parlare del grandissimo impatto avuto da Basic Instinct del 1992 sulla sua carriera e soprattutto sulla sua vita privata.

Come raccontato a InStyle magazine, la sua fama era così alle stelle che durante il celebre inseguimento in auto di O.J. Simpson nel 1994 ricevette una visita della polizia per essere protetta. Stone non aveva alcun legame con Simpson, accusato di duplice omicidio, ma ha raccontato che il dipartimento di polizia di Los Angeles all’epoca le disse: “È pericoloso, non sappiamo quanto sia pericoloso e non sappiamo con cosa abbiamo a che fare“.

I poliziotti si presentarono alla porta di casa e le dissero che aveva 10 minuti per fare le valigie, lei non disse nulla perché a quel punto la sua vita era diventata così caotica che non le sembrava una situazione così assurda.

L’attrice andò così in albergo scortata da due poliziotti: uno si mise di guardia fuori dalla sua camera e uno alla reception, tutto mentre “O.J. sfrecciava su quella caz*o di autostrada“. La polizia le disse che non poteva tornare a casa e che doveva “trovare un posto sicuro protetto da cancelli” per la sua sicurezza.

A distanza di diversi decenni, molte cose sono cambiate:

Almeno ora la gente capisce che Jennifer Lawrence non può saltare su un aereo così dal nulla. Non può farlo Nicole Kidman e neanche Sharon Stone, anche se magari non sta girando tanti film. La gente pensa: “Che hai fatto?” e la risposta è: “Miei cari, mi conoscono nella Foresta amazzonica. Tutti sanno cosa sono gli assorbenti, i cotton fioc e Sharon Stone“.

L’attrice ha inoltre parlato del prezzo letterale della fama:

Costa essere famosi. Quando esci fuori a cena e sei a un tavolo di 15 persone, chi paga? Ovviamente sei tu a dover sborsare 3000 dollari ogni singola volta.

