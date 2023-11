In occasione di un’ospitata al podcast Let’s Talk Off Camera, Sharon Stone ha raccontato per la prima volta di esser stata vittima di violenza sessuale.

L’attrice ha spiegato che negli anni ’80, prima ancora che partecipasse a film come Basic Instinct e Casino, un ex dirigente della Sony, durante un incontro professionale, le mostrò il suo pene:

Mi disse: “Oh, è vero quello che dicono di te, sei stupenda, non vediamo una come te da decenni. Tutti parlano di te e guardati, sei così intelligente, bella e quei capelli…“. Poi si avvicinò a me e disse: “Ma prima…” e tirò fuori il pene, ce l’avevo proprio davanti alla faccia. Naturalmente ero molto giovane, quando sono nervosa inizio a ridere, e in quel momento iniziai a ridere e piangere allo stesso tempo, non riuscivo a smettere, ero isterica. Non riuscivo a fermarmi e lui non sapeva cosa fare, così se lo rimise nei pantaloni e uscì dalla porta dietro la scrivania.

L’attrice ha aggiunto che non si è trattato di un caso isolato, ma che è pronta ad accettare le scuse di altri uomini ad Hollywood che non le hanno mostrato rispetto negli anni. Per tutti coloro che non sono pronti a scusarsi ha un messaggio:

Non provate a sedermi vicino a me, perché se ci provate solamente, mi alzerò in piedi in pubblico e dirò: “Ti ho detto di non sedermi vicino”. Sono stata a delle proiezioni in cui l’unico posto libero era quello accanto al mio e ho visto uomini seduti sui gradini perché sapevano che non dovevano sedersi accanto a me.

