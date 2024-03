Ospite del podcast di Louis Theroux, Sharon Stone ha raccontato un aneddoto relativo alla lavorazione di Sliver, il thriller erotico del 1993 diretto da Phillip Noyce, tratto dall’omonimo romanzo di Ira Levin in cui ha recitato al fianco di William Baldwin.

Parlando col podcaster, Sharon Stone ha raccontato che Robert Evans, storico produttore hollywoodiano con alle spalle capolavori come Il padrino, Serpico e Rosemary’s Baby morto nel 2019 a 89 anni, aveva avanzato nei suoi riguardi una richiesta quantomeno “coercitiva” per così dire: fare sesso con il suo co-protagonista in Sliver in maniera tale da incrementare la loro chemistry sulla scena.

Lui andava sù e giù per il suo ufficio con gli occhiali da sole spiegandomi che aveva dormito con Ava Gardner e che io avrei dovuto dormire con Billy (William, ndr.) Baldwin, perché se avessi dormito con lui, la sua performance sarebbe migliorata. E avevamo bisogno che Billy migliorasse nel film perché quello era il problema. Se avessi dormito con Billy, sarebbe scattata la chimica sullo schermo, se avessi fatto sesso con lui, allora avremmo salvato il film.

Poi continua:

A quanto pare il vero problema del film ero io, perché ero così rigida e così diversa da una “vera attrice” che poteva semplicemente fare sesso con lui e poi andare avanti come se nulla fosse. Il vero problema era che ero una tipa rigida. Non ho dovuto fare sesso con Michael Douglas per “Basic Instinct”. Michael poteva venire a lavorare e sapeva cosa fare e come farlo, come recitare, fare le prove e presentarsi sul set. Con Sliver mi sono ritrovata, all’improvviso, nel business del “devo fare sesso con le persone”.

