In occasione dei 43° Muse Awards organizzati dalla New York Women in Film & Television, Sharon Stone ha tenuto un intervento riflettendo sulla sua carriera e sulla posizione delle donne a Hollywood.

“Dovremmo pensare molto di più a quello che le donne possono fare” ha dichiarato prima di sviscerare alcuni aneddoti sui suoi inizi.

“Era tutto così emozionante, ma davvero duro“, soprattutto perché all’epoca “c’erano quattro membri di Women in Film. Quattro… non scherzo“.

Ed era stressante:

Sul set c’erano 300 uomini, compresi i truccatori e i costumisti. Quando giravano scene di sesso c’erano solo uomini. A volte chiedevo all’addetta alla supervisione dei costumi, che magari era una donna, se non le dispiaceva restare sul set durante i ciak. Per le scene di sesso non sgomberavano il set e a volte sentivo qualche attore che urlava: “Ti puoi spostare? Non riesco a vederle le tette da qui“.

L’attrice ha riconosciuto che le cose sono cambiate tanto da allora:

Le cose sono cambiate, e ci sono tante donne al cinema. Ne sono molto grata.

Fonte: Deadline

