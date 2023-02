Sharper: Briana Middleton racconta la lezione imparata da Julianne Moore sul set del film

In Sharper, thriller disponibile su AppleTv+ (LEGGI LA RECENSIONE) Briana Middleton interpreta Sandra, una giovane donna che si ritrova coinvolta nello spietato mondo degli artisti della truffa di New York. L’attrice, che rivedremo nella serie Metropolis, recita nel film con la protagonista Julianne Moore e, in un’intervista a The Hollywood Reporter, ha raccontato cosa ha imparato dalla collega lavorando con lei sul set. Ecco le sue parole:

Non ha paura di far vedere il suo processo. C’è l’idea che tu debba andare via e fare le tue cose, prepararti. Poi, devi tornare e fare questa performance davvero raffinata, rifinita. Ma [Moore] prova le cose, le dice e le ripete. La vedi lavorare e ti ricordi: “Oh, giusto, posso davvero prendermi il tempo per capire questo. Posso esplorare questa cosa“.

Vi ricordiamo che, in occasione dell’uscita del film, il nostro Andrea Bedeschi ha avuto modo di intervistare l’attrice, insieme a Sebastian Stan e Justice Smith: trovate il video qua sotto.

“Sharper” è diretto da Benjamin Caron ed è prodotto da Jessica Switch e Erik Feig di Picturestart, insieme a Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che ne hanno anche curato la scrittura. Julia Hammer e Amy Herman sono i produttori esecutivi.

FONTE: THR