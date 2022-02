Secondo quanto riportato da Deadline il regista e produttore(Free Guy – Eroe per gioco) dirigerà per Netflix un nuovo progetto intitolatobasato su una storia scritta a quattro mani da Julianna Baggott e Finneas Scott, madre e figlio.

La storia segue le vicende di un padre morente che decide di adottare un metodo per prolungare la propria vita che prevede un invecchiamento inverso in una struttura che opera nell’ambito. L’uomo nomina come sua custode la figlia con cui non ha più un rapporto. Con il passare degli anni i due arriveranno alla causa scatenante che li ha allontanati, con il padre che rivive ricordi della sua vita, esperienze che lo hanno reso una persona sgradevole.

Lo stesso Levi produrrà il progetto insieme a Dan Cohen attraverso la 21 Laps. Mentre Joby Harold e Tory Tunnell produrranno attraverso la Safehouse.

