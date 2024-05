Shawn Levy sarà presto nelle sale con Deadpool & Wolverine, ma, a quanto pare, anni e anni fa ebbe già l’occasione di dirigere un cinecomic Marvel quando Hugh Jackman gli propose, mentre erano impegnati a lavorare a Real Steel, la direzione di The Wolverine, poi andata a James Mangold.

Shawn Levy racconta a Empire che:

Mentre stavamo girando Real Steel, Hugh voleva fare The Wolverine e mi chiese se volevo farlo io. Dissi di no, come uno scemo. Perché in quel momento pensavo robe tipo “Beh, è la tua quinta volta che interpreti il personaggio, io sto facendo film originali etc etc”. E me ne sono pentito profondamente per anni. Quindi, quando l’opportunità si è nuovamente palesata, grazie a Dio ero abbastanza vecchio e saggio da coglierla al volo. Sul set di The Adam Project, Ryan mi ha chiesto se avrei preso in considerazione la regia di Deadpool 3. Ricordo che mi disse “So che dirai di no, ma cercherò davvero di convincerti”. E la mia risposta è stata “Non dirò affatto di no, stai scherzando? È un sì immediato e deciso, signore!”.