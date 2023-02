Shazam! Furia degli dei uscirà anche in Cina, il regista mostra un “prima e dopo”

Di nuovo aperta a Hollywood, la Cina ha deciso di distribuire Shazam! Furia degli dei, come riporta The Wrap, arrivando al cinema in contemporanea con gli Stati Uniti.

Il primo film, arrivato a 366 milioni di dollari in tutto il mondo, aveva ottenuto 43 milioni di dollari dalla Cina.

Il regista, in attesa dell’uscita, ha mostrato un “prima e dopo” di una sequenza dal film mostrando come l’aveva concepita e il risultato finale, come potete vedere a seguire:

Diretto da David F. Sandberg, Shazam 2! Furia degli dei arriverà al cinema il 17 marzo 2023.

Nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu. Tutte le informazioni nella nostra scheda.

