Shazam! 2: David F. Sandberg dal rimpianto legato a Rachel Zegler all’arrivo di Helen Mirren sul set

In una recente intervista con Entertainment Weekly in occasione della diffusione del nuovo trailer di Shazam! – Furia degli dei, David F. Sandberg ha svelato di avere un piccolo rimpianto legato a Rachel Zegler.

Il regista, infatti, non era a conoscenza delle doti canore dell’attrice, già mostrate sul grande schermo in West Side Story e che mostrerà anche in Biancaneve e nel prequel di Hunger Games:

È buffo perché non avevo idea che sapesse cantare, e a quanto pare canta in ogni film. Nel nostro non canta perché non lo sapevo!

Ha poi parlato della collaborazione con Helen Mirren e Lucy Liu:

È stato un sogno lavorare con loro, abbiamo puntato in alto in fase di casting e abbiamo avuto esattamente quello che volevano. Entrambe spaccano! Avevo delle aspettative specifiche su Helen Mirren del tipo: “Oh, sul set è arrivata Dama Helen!“. Ma non appena ha messo piede sul set ha detto: “Così si fa! C’è bisogno di più fighe potenti sul set!” e io ho pensato: “Oh, ok!“.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam 2! Furia degli dei arriverà al cinema il 17 marzo 2023.

Nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu. Tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di Shazam 2!? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!