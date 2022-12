Shazam! Furia degli dei, Helen Mirren parla delle riprese: “Girare il film è stato strepitoso”

In una recente intervista con AP Entertainment, Helen Mirren ha parlato del suo ingresso nel film DC Shazam! Furia degli dei, sottolineando gli aspetti positivi e quelli negativi.

Ecco le parole dell’attrice:

L’ho trovato strepitoso. Per me il lavoro è anche questo: non è solo soldi, ma anche espressione artistica. E a volte anche divertimento. Ci sono cose che fai solo per divertirti, e di certo Shazam è stato uno di quegli incarichi che ti fanno divertire ma anche sudare. Ad Atlanta faceva caldissimo, il mio costume pesava credo più di 10 kg, era così pesante. Per il resto è stato fantastico girare quel film.