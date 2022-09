Shazam! Furia degli dei, il regista commenta le voci sulle riprese aggiuntive e spiega l’assenza di Mister Mind

Durante un botta e risposta su Instagram, il regista di Shazam! Furia degli dei – David F. Sandberg – ha risposto ad alcuni quesiti dei fan sul cincomic DC.

Ha innanzitutto spiegato l’assenza di Mister Mind dopo quello che rivelava la scena dei titoli di coda del primo film:

All’inizio abbiamo esplorato l’idea di dare a Mister Mind un grosso ruolo in questa storia, ma sarebbe stato un film troppo lungo. Anche senza di lui abbiamo dovuto tagliare una serie di cose per far entrare tutto in un solo film.

Ha poi commentato le voci sulle riprese aggiuntive:

Ho letto articoli sul fatto che Shazam sarebbe in fase di “ristrutturazione”, ma non è vero. Il montaggio è pronto da diverso tempo e al momento stiamo lavorando al missaggio finale, al colore e agli effetti visivi. Tutti sono soddisfatti dal film e non ci lavoreremo ulteriormente solo perché l’uscita è slittata. Hanno pensato che la data di Aquaman fosse migliore per noi ed ecco perché l’hanno rimandato. Di certo non gireremo altro.