In una live su Instagram giovedì sera Zachary Levi ha deciso di sfogarsi sulla performance di Shazam! Furia degli dei al botteghino americano e sull’accoglienza della critica nei confronti del film, cercando inoltre di chiarire la sua posizione sulle presunte interferenze di The Rock sulle quali sembrava essersi sbilanciato qualche giorno fa scrivendo “la verità vi renderà liberi”.

Traduciamo alcuni passaggi:

Potrei avere o non aver ripostato nelle mie storie su Instagram una notizia in cui non c’entravo nulla e che era stata pubblicata da The Wrap. La cosa ha creato non pochi problemi, perché la gente ha iniziato a dire “Stai cercando di incolpare [The Rock] perché il tuo film non sta andando bene. Stai dando la colpa…” Ascoltate, non ho dato la colpa a nessuno. Non c’è una singola persona che io abbia incolpato di qualcosa per il modo in cui sta andando il nostro film. Se ascoltate o guardate video di me, o qualsiasi cosa del genere, che vi stia dando quest’idea… Allora vi stanno prendendo in giro. Vi stanno facendo il lavaggio del cervello. State guardando propadanda. Sono delle clip, sono montate. Sono prese fuori contesto. Quindi vi incoraggio, chiunque di voi là fuori stia ascoltando questo… beh, probabilmente anche ciò che sto dicendo ora verrà tagliuzzato. Che ironia. Ma ve lo giuro: non sto incolpando nessuno di voi. Davvero! Ho le mie idee su ciò che sta succedendo, ma sappiate una cosa. Il motivo per cui ho deciso di condividere quel post non era per incolpare qualcuno. È perché non voglio essere incolpato di cose che non mi riguardano. E lo so, come leader e protettore (credo) della mia famiglia, e di chiunque ha lavorato così duramente a questi film, e a chi ha lavorato duramente alla New Line e alla Warner Bros. e alla Dc… Insomma, le splendide persone che hanno lavorato duramente, queste organizzazioni, tutte le persone che hanno prodotto Shazam. Per anni, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto per combattere per voi, i fan.

[….]

Vorrei che il voto del pubblico su [RottenTomatoes] salisse così tanto da far pensare alla gente che tutto questo non ha senso. Perché non ha senso! Non ha senso che ci abbiano stroncati come ci hanno stroncati. Di nuovo, voi hater che dite che “il vostro film fa schifo”: non è così! Davvero, non è così. In realtà, se qualcuno di voi avesse visto il film – ma so che non l’avete fatto – riconoscerebbe che non fa schifo. È un film davvero divertente, che intrattiene. Quindi chiunque di voi abbia visto il film, o chi di voi lo vedrà, andate su Rotten Tomatoes. Andate a dire loro che vi è piaciuto. E comunque, se non vi è piaciuto, potete tranquillamente dirlo. Non sto dicendo che dovete mentire. Ma se vi è piaciuto, andate su Rotten Tomatoes e dite “Wow, è stato davvero divertente, yada yada yada”. Concedetecelo, perché voglio mostrare – penso che sia una grande opportunità, non siamo il primo film a cui è capitata questa cosa. È un’ottima opportunità per mostrare a Rotten Tomatoes e all’industria, e anche al mondo, che non è il modo migliore con cui dovremmo valutare i film.