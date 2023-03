Shazam! Furia degli dei, la spiegazione delle scene post credit

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sono due le scene nei titoli di coda di Shazam! Furia degli dei: il sequel del successo del 2019 arriva quattro anni dopo il primo film, pochi mesi dopo Black Adam e in una fase in cui i DC Studios stanno cambiando decisamente le carte in tavola con l’arrivo di James Gunn e Peter Safran e l’annuncio del primo capitolo di un piano decennale.

Shazam! Furia degli dei: quante sono le scene nei titoli di coda

Le scene nei titoli di coda del film sono due: la prima si trova alla fine dei titoli illustrati, la seconda alla fine dei titoli di coda veri e propri, un classico ormai di molti cinecomic. Entrambe lasciano intuire un futuro per le avventure di Billy Batson e dei suoi amici, impostando anche il villain per un potenziale sequel (o comunque per un’altra iterazione dei personaggi).

La spiegazione della prima scena post credit

Nella prima scena post credit vediamo gli agenti Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) che camminano nel bosco, parlando di un eroe che intendono reclutare. Si tratta di Billy Batson/Shazam, che incontrano in una stazione di servizio abbandonata mentre si esercita a sparare raggi luminosi contro delle bottiglie e delle lattine.

Harcourt chiede a Billy se è disposto a unirsi a un supergruppo di eroi chiamato “Justice…” …ma viene interrotta dall’entusiasmo di Billy, che accetta subito pensando che si tratti della Justice League e che quindi avrà l’opportunità di passare più tempo con Wonder Woman, per la quale ha una cotta. In realtà Harcourt (che abbiamo visto in The Suicide Squad – Missione Suicida, Peacemaker e anche in Black Adam) intendeva dire Justice Society of America. Billy è spiazzato da un nome così simile alla Justice League, e sostiene che potrebbe creare troppoa confusione. A questo punto, però, propone nomi che contengono parole come Authority e Avengers…

Non sappiamo ancora se questa scena è stata realizzata prima o dopo l’arrivo di James Gunn alla guida dei DC Studios, certo la presenza del termine Authority qualche sospetto lo desta. L’idea è comunque che Zachary Levi avrà un futuro nei piani dei DC Studios, forse nella serie Waller, forse in un terzo film di Shazam!

La spiegazione della seconda scena post credit

La seconda scena nei titoli di coda, invece, riprende direttamente la scena nei titoli di coda del primo film: rivediamo infatti il Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong), costretto dalle mura di una prigione… ricoperte da geroglifici e da un’immagine di Shazam che viene ucciso. Ricompare Mr. Mind (il verme alieno parlante super intelligente che inizialmente il regista aveva pensato di includere nel film), e Sivana se la prende con lui chiedendogli per quale motivo ci abbia messo così tanto a rifarsi vivo e chiedendogli di farlo uscire dalla cella. Mr. Mind dice che prima, per mettere in moto il suo piano, dovrà fare un’altra cosa, e striscia lentamente via, mandando Sivana su tutte le furie.

Non sappiamo esattamente quale questo piano sia, il che è positivo visto che i piani dei DC Studios sono cambiati dal 2019 ad oggi e quindi questa scena potrebbe prestarsi a qualsiasi cambiamento sia stato messo in atto.

