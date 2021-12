Nonostante le riprese siano già finite, bisognerà attendere giugno 2023 per ammirare sul grande schermo, sequel del film condiretto da

In una recente intervista con Collider, l’interprete del supereroe ha parlato della natura del film ammettendo che vorrebbe che uscisse prima:

Non è una sviolinata, ma posso dire di andare molto fiero del primo film, lo trovo un ottimo film, ma credo che il secondo sia migliore. Abbiamo avuto più tempo e più budget. Sono tornati praticamente tutti e abbiamo lavorato conoscendo già i nostri personaggi. […] L’azione è fantastica, la commedia è fantastica, i rapporti con il cast, le cattive Helen Mirren e Lucy Liu. Ne vado molto fiero, vorrei tanto che uscisse prima di giugno 2023.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

