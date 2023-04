L’attesa per Sherlock Holmes 3 continua: l’anno scorso si parlava della possibilità che le riprese potessero iniziare alla fine del 2022, mentre quakche settimana fa Guy Ritchie aveva riferito che tutto dipende da Robert Downey Jr.

Ebbene, ora è la moglie di Robert Downey Jr., la produttrice Susan Downey (che dirige assieme a lui e ad Amanda Burrell la casa di produzione Team Downey), a confermare che il progetto è una priorità sua e del marito:

Bene, questo è quello che posso dirvi. E Amanda può confermarlo. Prima di questo [il podcast UnWrapped] noi tre eravamo a pranzo. E abbiamo parlato nello speficico di un argomento… Quindi sì, è in cantiere. Lo faremo quando sarà il momento giusto, con le persone giuste, ma vi confermo che è una priorità per la nostra azienda e una priorità per Robert. […] Per quanto uno voglia fare subito qualcosa, a volte bisogna aspettare che accadano un altro paio di cose prima di dare la spinta finale, e magari ci arriva da sola.

Sherlock Holmes 3 è stato annunciato nel 2018, con l’intenzione di farlo uscire a Natale 2020. A marzo 2019, è stato rinviato al 2021. Nel frattempo c’è stata la pandemia. Recentemente il regista Dexter Fletcher ha confermato che il film non è “attualmente in sviluppo”, e di non sapere se Robert Downey Jr. vuole davvero realizzarlo. Ebbene, ora sappiamo che invece vuole proprio farlo…

