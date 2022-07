Shonka Dukureh è morta a 44 anni: era Big Mama Thornton in Elvis

Shonka Dukureh è stata trovata morta nella sua casa di Nashville, Tennessee. La cantante e attrice aveva 44 anni: a ritrovare il suo corpo al mattino nella sua camera da letto uno dei due figli con cui viveva, che ha chiamato un vicino. Non sono stati trovati segni di violenza, quindi le cause del decesso verranno stabilite dall’autopsia.

Nel corso della sua carriera di cantante ha affiancato star come Jamie Lidell, Nick Cave, Mike Farris. Quest’anno il debutto sul grande schermo in Elvis in un ruolo iconico, quello della cantante R&B Willie Mae “Big Mama” Thornton, che nel 1952 incise Hound Dog di Jerry Leiber e Mike Stoller, poi incisa anche da Elvis Presley. Qualche mese fa la cantante era comparsa sul palco del Coachella con Doja Cat, dando il via alla campagna promozionale del film di Baz Luhrmann con il lancio del primo singolo della colonna sonora. Il brano è uno dei più riconoscibili e apprezzati dell’album, e in queste settimane ha ricevuto moltissime visualizzazioni.